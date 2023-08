Articol de Eduard Apostol, Liviu Manolache - Publicat duminica, 27 august 2023, 16:56 / Actualizat duminica, 27 august 2023 16:57Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a efectuat doar cate 4 schimbari, din cele 5 regulamentare, in fiecare etapa din actualul sezon, 60 la suta din ele fiind efectuate in ultimul sfert de ceas din meci.Dinamo a ajuns la cota de 4 meciuri consecutive fara infrangere, doua remize si doua victorii, dupa primele trei etape de cosmar, tot atatea esecuri in startul ... citeste toata stirea