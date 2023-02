Consens intre Raducioiu si Gica Popescu * Fotbalistul din Superliga care i-a impresionat: "Nu o spun eu, o spunea Cruyff"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 05 februarie 2023, 08:58 / Actualizat duminica, 05 februarie 2023 08:59Fostii mari fotbalisti romani Gica Popescu (55 de ani) si Florin Raducioiu (52) l-au laudat pe Marko Dugandzic (28), autorul unui hat-trick in Rapid - FC Voluntari 4-1.Croatul transferat de Rapid de la CFR Cluj a inscris 3 goluri sambata seara, in Giulesti, si a reusit astfel al doilea lui hat-trick in ultimele 3 partide, dupa ce punctase de 3 ori si in victoria cu Sepsi OSK ... citeste toata stirea