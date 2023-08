Articol de Mitica Docan - Publicat miercuri, 02 august 2023, 14:01 / Actualizat miercuri, 02 august 2023 15:01Constantin Budescu, abia despartit de Petrolul Ploiesti, ar fi interesat de o trecere la Rapid, dar crede ca nu e un moment potrivit.In varsta de 34 de ani, Budescu a trecut in cariera pe la rivala FCSB, dar nu vede nicio problema sa evolueze in Giulesti. Totusi, varful spune ca ar fi mai tentat de un transfer in strainatate, un pas mai apropiat de realitate din Superliga in acest ... citeste toata stirea