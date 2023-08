Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 12 august 2023, 21:02 / Actualizat sambata, 12 august 2023 22:02U Cluj a remizat in deplasarea cu Otelul, scor 1-1. Contestat de fani, antrenorul Toni Petrea (48 de ani) a declarat ca nu tine de functie cu forta.Otelul - U ClujCriza de nervi dupa reusita anulata cu VAR in Otelul - U Cluj: "Hotii, hotii!"Toni Petrea, dupa Otelul - U Cluj"Echilibrata partida, am incercat sa ducem mingea cat mai aproape de poarta adversa, dar nu am gasit ... citeste toata stirea