Contestatul Ciprian Danciu a reziliat cu Minaur Baia Mare! Viceprimarul a dat-o iar in bara si l-a numit "prieten" dupa ce i-a pus la indoiala caracterul. Noul antrenor, ca si numit

Minaur Baia Mare a reziliat, in cele din urma, contractul cu antrenorul Ciprian Danciu, cel care a promovat formatia in Liga 2 la finalul campionatului precedent de Liga 3.In varsta de 45 de ani, Danciu a fost inlaturat ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate in actualul campionat.Minaur Baia Mare s-a despartit de Ciprian DanciuIdeea despartirii a venit din partea conducerii, nu din partea antrenorului, dar acesta a recunoscut ulterior esecului cu Unirea Constanta, scor 0-1, ca ruptura e ... citeste toata stirea