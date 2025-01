Continua cea mai dezechilibrata rivalitate din istoria tenisului! Novak Djokovic l-a invins astazi si a ajuns la un bilant de 20-0

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 02 ianuarie 2025, 19:27 / Actualizat joi, 02 ianuarie 2025 19:29Novak Djokovic (37 de ani, locul 7 ATP) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Brisbane, dupa ce s-a impus cu scorul 6-3, 6-3 in fata lui Gael Monfils (38 de ani, locul 55 ATP).Sarbul nu i-a dat din nou nicio sansa adversarului sau, continuand seria incredibila prin care il domina pe francez in meciurile directe. Dupa jocul de joi, bilantul in favoarea ... citește toată știrea