Continua protestele! Peluza Sud, noi revolte la adresa conducerii. Mesajul afisat la Slatina: "Sfinxul priveste cu stupoare / Cum clubul nostru e condus de misei fara onoare"

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 13:25 / Actualizat luni, 15 august 2022 13:52CSM Slatina - CSA Steaua. Ultrasii "militarilor", prezenti in numar mare la Slatina, au continuat protestele la adresa conducerii ros-albastrilor si in meciul din etapa a doua a ligii secunde.Peste 400 de suporteri stelisti au facut deplasarea la Slatina, iar protestele au inceput inca din primul minut. Nemultumiti ca Steaua nu a obtinut nici in acest an drept de promovare in prima liga, suporterii ... citeste toata stirea