Campionii FC Arges este una dintre echipele care participa in noul sezon al Ligii 2, editia 2023-2024, si care tintesc nu numai accederea in play-off, ci si promovarea in SuperLiga.Trupa pitesteana retrogradata din prima liga este printre marile favorite la promovare, in ciuda faptului ca din lotul cu care a picat din SuperLiga a mentinut putini jucatori. Faptul ca si-a numit un antrenor cu mare experienta cel putin la acel nivel, pe Alexandru Pelici, si si-a adus multi fotbalisti cu care ... citeste toata stirea