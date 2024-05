Contrariat de transferul pe bani multi al Rapidului: "Iarta-ma, a costat o avere si a regresat mult!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 01 mai 2024, 18:16 / Actualizat miercuri, 01 mai 2024 18:22Dinu Gheorghe (67 de ani), fost presedinte la Rapid, considera situatia lui Andrei Borza (18) a fi "de neinteles".Sezonul trecut, in care Farul s-a incununat campioana a Romaniei, Andrei Borza a fost una dintre revelatiile din Superliga. Tanarul fundas lateral a impresionat la Malul Marii, 3 goluri si 3 pase decisive in 33 de aparitii in campionat, si a prins un transfer pe bani multi ... citește toată știrea