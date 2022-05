Contre intre Mouratoglou si antrenorul lui Nadal: "Nu va fi in forma" vs. "Adu-ti aminte cine e"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 04 mai 2022, 09:48 / Actualizat miercuri, 04 mai 2022 10:12Cu o luna si jumatate inainte de startul Roland Garros, Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, si Carlos Moya, antrenorul lui Rafael Nadal, nu se pun de acord in privinta formei in care ibericul va fi la turneul din Paris.Al doilea turneu de Grand Slam va incepe pe 22 mai, iar Mouratoglou considera ca Rafa Nadal (35 de ani, 4 ATP) nu va fi in cea mai buna forma a carierei la competitia pe ... citeste toata stirea