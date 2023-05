Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 01 mai 2023, 09:06 / Actualizat luni, 01 mai 2023 10:19Veronika Kudermetova, a treisprezecea jucatoare a lumii, a starnit controverse la Madrid din cauza unui sponsor prezent pe echipamentul sau. Rusoaica in varsta de 26 de ani s-a calificat in "sferturi" duminica, dar e criticata in social-media pentru parteneriatul pe care-l are cu o companie pro-Putin!Jucatoarea din Rusia poarta pe echipament logo-ul celor de la Tatneft, un gigant din piata ... citeste toata stirea