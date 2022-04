Convins de galerie, Becali a luat o decizie: "Ma duc personal la MApN si la premier"

Articol de GSP - Publicat marti, 19 aprilie 2022, 19:40 / Actualizat marti, 19 aprilie 2022 19:54Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit mai multe detalii despre demersul ros-albastrilor de a organiza un posibil meci cu titlul pe masa contra celor de la CFR Cluj pe arena din Ghencea.FCSB si CFR Cluj s-au putea intalni cu titlul pe masa in ultima etapa a play-off-ului. Becali vrea ca partida sa se dispute pe noua arena din Ghencea in cazul in care duelul va avea miza.FCSB"Direct pe Ghencea o ... citeste toata stirea