Cordea, oprit de un suporter dupa FCSB - FC Arges: "Mi-ai *facut* 150 de lei"

Articol de GSP - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 19:15 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 19:15FCSB a invins-o pe FC Arges, scor 3-2, in etapa cu numarul 12 din SuperLiga. Andrei Cordea (23 de ani) a marcat golul decisiv in minutul 87 si a sarbatorit succesul alaturi de fani.Un suporter care i-a cerut la finalul partidei sa faca o poza cu el a tinut sa-i multumeasca extremei pentru golul victoriei. "Mi-ai *facut* 150 de lei in seara asta, mersi", i-a spus suporterul, citat de Orange ... citeste toata stirea