CORESPODENEsA GSP DIN TURCIA Discursul lui Rivaldinho inainte de reluare Superligii: "Universitatea Craiova e o echipa mare! Titlu? Se poate"

Articol de GSP - Publicat luni, 16 ianuarie 2023, 13:50 / Actualizat luni, 16 ianuarie 2023 14:32Rivaldinho, 27 de ani, are un discurs ferm dupa cantonamentul Universitatii Craiova din Antalya in care a marcat de doua ori pentru juveti, brazilianul spunand ca si revenirea unui concurent, Koljici, il stimuleaza in plus.Rivaldinho a inscris in fiecare partida pe care a bifat-o in Antalya. Brazilianul a fost prezent in fata portii adverse, a incercat sa-si creeze situatii periculoase.Cu ... citeste toata stirea