CORESPONDENEsA DIN ANTALYA Dennis Politic, dupa 1-3 in primul amical al iernii: "Vrem titlul! La asta ne zboara gandul tuturor"

Articol de Cristi Preda (foto), Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 18:03 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 19:04Imediat dupa 1-3 cu FC Zurich in primul meci amical din cantonamentul invernal, Dennis Politic, 24 de ani, a afirmat ca el si colegii de la Dinamo isi doresc titlul de campioana a Romaniei.Daca sezonul trecut a scapat in extremis de retrogradare, castigand "barajul" cu Csikszereda, dinamovistii "zboara" in actuala stagiune, ocupand locul 3 la inceputul ... citește toată știrea