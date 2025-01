CORESPONDENEsA DIN ANTALYA Doi oameni de baza s-au injurat la antrenamentul FCSB-ului: "Iar vorbesti tu, ma, in p*** mea?" * Pintilii a fluierat de urgenta: "Potoliti-va!"

Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto) - Publicat marti, 14 ianuarie 2025, 18:39 / Actualizat marti, 14 ianuarie 2025 19:15S-au incins spiritele la antrenamentul FCSB de astazi: Adrian Sut si Daniel Birligea s-au certat in timpul unui joc-scoala. S-a lasat cu injuraturi, mijlocasul defensiv aratandu-se extrem de iritat de cel care ii este coleg din luna septembrie.Pana la revenirea in tara, programata pe 16 ianuarie, FCSB continua sa pregateasca a doua parte a sezonului, in care va ... citește toată știrea