Articol de Sebastian Culea - Publicat miercuri, 08 februarie 2023, 12:01 / Actualizat miercuri, 08 februarie 2023 12:35Lex Veldhuis, 39 de ani, are o cariera impresionanta in lumea pokerului: olandezul e jucator profesionist de peste 17 ani si e cunoscut pe intrenet pentru lectiile, streaming-urile si vlog-urile pe care le sustine in domeniu. Investeste in jur de 100.000 de dolari pe luna pentru a participa la cele mai importante evenimente PokerStars si a-si ajuta publicul sa deprinda arta ... citeste toata stirea