CORESPONDENEsA DIN BELGARD David Popovici s-a calificat cu primul timp in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat marti, 18 iunie 2024, 20:20 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 20:46David Popovici (19 ani) si-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultima sa competitie inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,90 s. In semifinale, a coborat sub timpul de dimineata, 47,82.Competitia este transmisa online in Romania de AntenaPLAY.UPDATE 20:10. ... citește toată știrea