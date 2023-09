Articol de Raed Krishan (foto), Luminita Paul - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 18:25 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 18:25Campionatele Mondiale de Canotaj. Prima zi din cele doua in care la Belgrad, sub un soare arzator, se disputa multe finale in probe olimpice. Deja de la intaia incercare tricolorul a ajuns sa fie inaltat pe catarg in dreptul bronzului.Ioana Vrinceanu si Roxana Anghel au cucerit bronzul in proba de dublu rame, la capatul unei curse frumoase si epuizante. ... citeste toata stirea