CORESPONDENEsA DIN GERMANIA "Am scris istorie, dar mai avem cativa pasi si nu ne oprim aici!" * Jucatorii Romaniei, in culmea fericirii inaintea duelului cu Olanda

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 27 iunie 2024, 15:31 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 15:31Romania a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul jucat cu Slovacia la Frankfurt si s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2024 de pe primul loc in grupa! Denis Dragus a tras concluziile dupa un nou meci istoric pentru echipa nationala."Ne bucuram ca am reusit sa facem fericiti milioane de oameni! Am ramas fara cuvinte dupa ce-am vazut ce-a fost in Romania. A inceput sa ne placa sa ... citește toată știrea