CORESPONDENEsA DIN GERMANIA Edi Iordanescu a rabufnit inaintea meciului cu Belgia: "E un subiect pe care va implor sa nu-l mai deschidem!"

Articol de Andrei Craitoiu, Sergiu Alexandru, Daniel Grigore - Publicat sambata, 22 iunie 2024, 09:23 / Actualizat sambata, 22 iunie 2024 09:23Echipa nationala a Romaniei joaca in aceasta seara de la ora 22:00 contra Belgiei, iar selectionerul Edward Iordanescu s-a aratat deranjat de o intrebare de la conferinta premergatoare meciului.Iordanescu jr. a fost intrebat despre ofertele pe care acesta le-a primit in ultima perioada, totul in contextul in care a refuzat sa semneze un nou contract ... citește toată știrea