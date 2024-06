CORESPONDENEsA DIN GERMANIA Ianis Hagi a anuntat obiectivul vestiarului: "Vrem sa ne castigam respectul in Europa!"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 27 iunie 2024, 13:00 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 15:32Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, si a castigat grupa E de la Euro 2024. "Tricolorii" vor juca in optimile de finala impotriva Olandei, marti, de la ora 19:00. Ianis Hagi a fost titular in ultimul meci din grupe si a anuntat obiectivul "tricolorilor" pentru viitor.Romania merge in optimile de finala dupa ce-a castigat grupa de Euro 2024. Decarul echipei nationale, Ianis Hagi, a ... citește toată știrea