CORESPONDENEsA DIN GERMANIA "Nu sunt implinit!" * Declaratia neasteptata pe care a facut-o Radu Dragusin inaintea meciului cu Belgia

Articol de Andrei Craitoiu, Sergiu Alexandru, Daniel Grigore - Publicat sambata, 22 iunie 2024, 11:43 / Actualizat sambata, 22 iunie 2024 11:43Fundasul Radu Dragusin (22 de ani) a transmis un mesaj din inima inaintea meciului din aceasta seara contra Belgiei. "Dragonul" lui Tottenham a facut un meci excelent cu Ucraina si spera ca situatia sa se repete in cel de-al doilea duel al grupei de Euro 2024."Avem o energie si o incredere in plus datorita meciului pe care l-am facut, iar acest lucru ... citește toată știrea