CORESPONDENEsA DIN GERMANIA "O dam la pace?! Nici la barbut nu se face asa!" * Florinel Coman a respins intrebarea de la flash-interviu

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 27 iunie 2024, 13:00Romania a reusit o performanta istorica la Campionatul European din Germania si a reusit calificarea in optimile de finala ale competitiei. Dupa 1-1 cu Slovacia, echipa nationala a castigat grupa si va juca impotriva Olandei in optimi.La finalul meciului care ne plaseaza in cele mai bune 16 echipe din Europa, Florinel Coman a facut un scurt al confruntarii de la Frankfurt, unde golul Romaniei a fost marcat de Razvan Marin de la ... citește toată știrea