CORESPONDENEsA DIN GERMANIA Punct si de la capat! A revenit la antrenamente si ar putea intra titular cu Belgia * Situatia la zi la nationala, inaintea supermeciului de sambata

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 19 iunie 2024, 17:15 / Actualizat miercuri, 19 iunie 2024 19:05"Tricolorii" s-au pregatit astazi in efectiv complet la Wurzburg, inclusiv "racitul" Valentin Mihaila, care ar putea fi o varianta de luat in calcul pentru a fi titular sambata cu Belgia. Jucatorii au fost relaxati si cu zambetul pe buze doar in momentele de inceput ale sedintei de pregatire, dupa care Edward Iordanescu s-a miscat printre ei si a avut grija sa nu existe clipe de ... citește toată știrea