CORESPONDENEsA DIN GERMANIA Romanul cu domiciliul in Olanda a radiografiat adversara din "optimi": "Au marit terenul, sunt contestati" * Cum ar putea surprinde tricolorii: "N-au fundasi centrali!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 29 iunie 2024, 14:36 / Actualizat sambata, 29 iunie 2024 16:02Ovidiu Stanga, 51 de ani, fost campion cu PSV Eindhoven, a explicat pentru cititorii GSP.ro ceea ce stie despre jocul batavilor si a spus ca romanii ar trebui sa fie cutezatori: "As juca mai sus, daca ne retragem le facem o favoare".Ovidiu Stanga este unul dintre romanii care s-au stabilit in Olanda. Are casa de ani buni la Eindhoven, familia lui locuieste acolo. Chiar daca fotbalul ... citește toată știrea