CORESPONDENEsA DIN GERMANIA Schimbare de ultima ora inainte de Slovacia - Romania: probleme cu gazonul de pe arena din Frankfurt

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 14:17 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 15:59Modificare de ultima ora in programul echipei nationale: antrenamentul oficial dinainte de Slovacia - Romania, ultimul meci al "tricolorilor" in grupele Euro 2024, ar urma sa aiba loc pe alt stadion decat cel care va gazdui partida, Deutsche Bank Park din Frankfurt. FRF asteapta confirmarea din partea UEFA in acest sens.Miercuri, 26 iunie, ora 19:00, Slovacia si Romania se vor ... citește toată știrea