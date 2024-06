CORESPONDENEsA DIN GERMANIA Schimbare importanta in echipa de start cu Belgia! * Edi Iordanescu a gasit formula ideala pentru al doilea meci de la Euro

Articol de Andrei Craitoiu, Sergiu Alexandru - Publicat joi, 20 iunie 2024, 08:50 / Actualizat joi, 20 iunie 2024 08:50Edi Iordanescu si staff-ul lui au trecut repede peste euforia victoriei cu Ucraina, 3-0 in meciul de debut la EURO 2024, si au intrat in linia dreapta pentru a doua partida din grupe, cu Belgia. Pentru meciul care-i poate duce pe "tricolori" in optimi, selectionerul e decis sa nu umble prea mult la echipa de start a(Trade Mark)Va efectua o singura schimbare: Valentin Mihaila ... citește toată știrea