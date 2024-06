CORESPONDENEsA DIN GERMANIA Selectionerul Ucrainei pune la punct detractorii Romaniei: "Cineva a spus ca nu sunt buni. Fals, merita sa fie aici!"

Articol de Andrei Craitoiu, Eduard Apostol, Sergiu Alexandru, Daniel Grigore - Publicat luni, 17 iunie 2024, 13:45 / Actualizat luni, 17 iunie 2024 13:54Serhiy Rebrov, 50 de ani, selectionerul Ucrainei, a vorbit in termeni laudativi despre echipa nationala a Romaniei, pe care o va infrunta astazi, ora 16:00, in grupa E de la Euro 2024.Gata, a venit ziua cea mare! Romania debuteaza astazi la Euro 2024, la Munchen, pe Allianz Arena, in compania Ucrainei, o selectionata mult mai bine cotata, ... citește toată știrea