CORESPONDENEsA DIN GERMANIA "Va garantez!" * Edi Iordanescu, glume cu jurnalistii si o promisiune pentru fani, cu 24 de ore inainte de Romania - Ucraina

Articol de Andrei Craitoiu, Eduard Apostol, Sergiu Alexandru, Daniel Grigore - Publicat duminica, 16 iunie 2024, 19:35 / Actualizat duminica, 16 iunie 2024 20:24In ziua in care a implinit 46 de ani, Edi Iordanescu a prefatat la Munchen debutul Romaniei la EURO 2024, contra Ucrainei.Romania - Ucraina se joaca luni, de la 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informatii in timp real de la reporterii GSP de la stadion. La TV, meciul va fi in direct pe ProTVInainte de a incepe conferinta de ... citește toată știrea