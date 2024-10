CORESPONDENEsA DIN LARNACA Trei dueluri capitale care pot decide meciul Cipru - Romania * De unde vine pericolul pentru Mircea Lucescu

Articol de Ionut Iordache, George Nistor - Publicat joi, 10 octombrie 2024, 16:16 / Actualizat joi, 10 octombrie 2024 16:19Cipru - Romania, din runda a treia a Ligii Natiunilor poate fi capital in cursa pentru locul 1 al grupei C2, in care "tricolorii" troneaza cu sase puncte acumulate in primele doua partide, adversare fiind Kosovo (0-3), in deplasare, respectiv Lituania, pe teren propriu (3-1).Dupa ce au castigat cu Lituania, scor 2-1, in prima etapa, iar in cea de-a doua au pierdut 0-4 ... citește toată știrea