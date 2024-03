CORESPONDENEsA DIN MADRID S-a decis cine este titular diseara, cu Columbia, intre Ianis Hagi si Olimpiu Morutan: "Iata cum a gandit Iordanescu"

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache - Publicat marti, 26 martie 2024, 10:13 / Actualizat marti, 26 martie 2024 13:24Olimpiu Morutan va incepe titular diseara cu Columbia, conform informatiilor GSP, in superamicalul de pe "Metropolitano", de la ora 21:30. Jucatorul lui Ankaragucu este preferat lui Ianis Hagi, care are putine minute in 2024 la Alaves. Iata cum a gandit Edward Iordanescu strategia pentru meci!Romania - Columbia este superamicalul tricolorilor diseara, la Madrid, pe ... citește toată știrea