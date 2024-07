CORESPONDENEsA DIN OLANDA Razvan Lucescu il lauda pe antrenorul FCSB: "Acesta este cel mai mare merit al lui" * Comparatie intre Becali si Charalambous: "Presing stie, ca asta stie toata lumea. Dar astea nu le face patronul"

Articol de Andrei Craitoiu, Eduard Apostol - Publicat marti, 09 iulie 2024, 10:46 / Actualizat marti, 09 iulie 2024 10:46Razvan Lucescu, antrenorul campion al Greciei cu PAOK Salonic, a radiografiat situatia sensibila de la FCSB, facand distinctie intre ceea ce face Elias Charalambous si ceea ce spune si face patronul Gigi BecaliVirtus - FCSB se va juca azi, marti, de la 22:00, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Meciul va fi transmis in direct la TV pe Digi Sport 1 si in format ... citește toată știrea