Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 28 iunie 2023, 17:23 / Actualizat miercuri, 28 iunie 2023 18:38Paul Iacob, 27 de ani, si-a exprimat gandurile vizavi de ceea ce va urma in campionat de la mijlocul lunii iulie, dupa ce a marcat golul egalarii, in minutul 90, in amicalul Rapid - Dunajska Streda 1-1.Reporterul Eduard Apostol si fotoreporterul Cristi Preda se afla in cantonamentul Rapidului din Slovacia, de unde transmit corespondente pentru GSP.Paul Iacob a urcat in careu la ... citeste toata stirea