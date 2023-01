CORESPONDENEsA DIN TURCIA FCSB a schimbat strategia in Antalya * Ce au remarcat reporterii GSP la antrenamentul de astazi

Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto) - Publicat miercuri, 18 ianuarie 2023, 19:17 / Actualizat miercuri, 18 ianuarie 2023 19:17FCSB este singura echipa romaneasca ramasa in Antalya, unde continua pregatirile. Neubert a lasat biciul, a luat bagheta. Antrenamentele nu mai sunt dure fizic, dar epuizarea vine dupa pregatirile cu mingea.Oameni vechi, vremuri noi. FCSB continua sa se antreneze in Belek (Antalya), in conditii premium, la aproape 20 de grade Celsius. Mangaiati de soare, ... citeste toata stirea