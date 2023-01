CORESPONDENEsA DIN TURCIA Mutarea iernii, pregatita in Antalya: "Suntem intr-o situatie nasoala, toata lumea e de vanzare!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 09 ianuarie 2023, 17:27 / Actualizat luni, 09 ianuarie 2023 19:29Gicu Grozav (32 de ani) a complimentat Rapidul si anunta ca are telefonul deschis daca Adrian Mutu (44 de ani), fostul sau coleg, vrea sa-l aduca in Giulesti.Petrolul i-a invins in primul amical din 2023 pe azerii de la Turan Tovuz, scor 3-2, iar Gicu Grozav a semnat doua dintre golurile "lupilor". Rapid Bucuresti e la nici o ora distanta, in Antalya, in cantonament, iar Adrian Mutu ... citeste toata stirea