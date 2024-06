CORESPONDENEsA DIN UNGARIA Canoistul Catalin Chirila s-a calificat in ambele finale pentru care a concurat la Campionatele Europene de la Szeged

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (video) - Publicat joi, 13 iunie 2024, 15:24 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 16:08Catalin Chirila (26 de ani) a fost primul in seria sa la canoe simplu 1.000 metri si al treilea pe distanta de 500 metri, dar ambele clasari i-au adus direct calificarea in finalele de sambata de la Campionatele Europene de la Szeged, acolo unde se dau luptele pentru medalii.Catalin Chirila si-a inceput ziua la Szeged concurand in proba olimpica de canoe simplu 1.000 de ... citește toată știrea