CORESPONDENEsA GSP Andrei Burca, mesaj public pentru colegii sai inainte de debutul la Euro: "Sa ne dam viata! Sa iesim cu capul sus!"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 15 iunie 2024, 18:36 / Actualizat sambata, 15 iunie 2024 19:19Andrei Burca (31 de ani) e apt suta la suta si poate juca in meciurile echipei nationale de la Campionatul European. Fundasul ramas liber de contract dupa despartirea de Al-Okhdood Club a vorbit astazi cu presa acreditata la Euro 2024, in cantonamentul din Wurzburg."Este cea mai importanta experienta din viata tuturor. Meritam sa fim aici, am muncit pentru aceasta calificare. In ... citește toată știrea