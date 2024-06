CORESPONDENEsA GSP Cum a aparut Olimpiu Morutan la sosirea delegatiei Romaniei in Germania

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru - Publicat marti, 11 iunie 2024, 12:08 / Actualizat marti, 11 iunie 2024 12:13Delegatia Romaniei a sosit luni seara in Wurzburg, acolo unde si-a stabilit cartierul general pentru EURO 2024 a(Trade Mark)Printre "tricolori" s-a aflat si mijlocasul Olimpiu Morutan, care este accidentat si nu poate juca la turneul final."Tricolorii" au intrat in linie dreapta pentru EURO 2024, ajungand in Germania cu 10 zile inainte de primul meci oficial (17 iunie, ... citește toată știrea