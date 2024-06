CORESPONDENEsA GSP David Popovici, din ce in ce mai rapid: "Aceasta este strategia"+ Ce spune despre succesul nationalei de fotbal

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat marti, 18 iunie 2024, 21:33 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 22:03David Popovici (19 ani) si-a imbunatatit timpul in cele doua curse pe care le-a avut la Belgrad, el fiind singurul inotator din intrecerea europeana care a coborat sub 48 de secunde in ambele curse de marti.Intr-o zi caniculara la Belgrad, David Popovici a avut doua curse de 100 metri liber, unele care l-au dus din serii in semifinale si apoi in finala. Dimineata a ... citește toată știrea