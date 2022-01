CORESPONDENEsA GSP Decizia lui Reghecampf, dupa ce vremea din Antalya i-a dat peste cap planurile

Articol de Vlad Nedelea - Publicat sambata, 08 ianuarie 2022, 17:48 / Actualizat sambata, 08 ianuarie 2022 18:11Craiova lui Laurentiu Reghecampf a trecut azi in sala de forta, sarind antrenamentul pe teren din cauza vremii nefavorabile din Antalya.Reporterul GSP Vlad Nedelea se afla in Turcia si transmite zilnic cele mai noi informatii din cantonamentele echipelor romanesti.PREGATIREAntalya, "pamant romanesc" * 7 echipe din Liga 1 pregatesc a doua parte a sezonului in Turcia + programul ... citeste toata stirea