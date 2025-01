CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA 5 intrebari inedite cu Adrian Mihalcea: "Wow!" * Ce i-ar spune lui Mihalcea de la 15 ani, cum s-ar intelege jucatorul Adi cu antrenorul de acum si ce metoda radicala adopta pentru a scapa de stres

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 22:43 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 22:44Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia, a acceptat sa raspunde unor intrebari inedite din partea Gazetei Sporturilor.Pret de cateva minute, in interviul acordat de tehnicianul de 48 de ani in cantonamentul din Antalya, fotbalul a fost lasat deoparte. Iar Mihalcea a acceptat sa raspunda unor intrebari altfel din partea reporterilor GSP.START IN SUPERLIGAGer in ... citește toată știrea