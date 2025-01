CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA Alte doua echipe din Superliga au aterizat in Antalya * A venit si noul transfer + Lucescu si Pancu si-au trimis scouterii

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 14:24 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 15:16Azi au continuat sa soseasca echipe romanesti in Turcia, pentru cantonamentul de iarna. FC Botosani si Hermannstadt au ajuns in Antalya. Cu ele in avion a venit si o delegatie a FRF.Dupa cluburile ajunse vineri dimineata si Dinamo, care a sosit pe seara, alte doua formatii din Superliga au ajuns in Antalya, acolo unde se vor pregati pentru a doua parte a ... citește toată știrea