CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA Deian Sorescu nu uita! Declaratii tari, dupa debutul la FCSB: "Daca mi-au dat jos tricoul lui Dinamo, inseamna ca n-am meritat sa-l port"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat duminica, 15 ianuarie 2023, 18:48 / Actualizat duminica, 15 ianuarie 2023 19:14Deian Sorescu (24 de ani) a debutat la FCSB in amicalul cu polonezii de la Pogon Szczecin, incheiat 0-2. Folosit mai intai fundas dreapta, iar mai apoi extrema, ex-dinamovistul pare sa se fi integrat rapid in formatia ros-albastrilor.Fotbalistul venit sub forma de imprumut de la Rakow a explicat care au fost motivele care l-au determinat sa aleaga o mutare ... citeste toata stirea