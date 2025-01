CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA Din cantonament, Valeriu Iftime explica demiterea lui Ciobotariu: "De aici a pornit totul" * Cine e omul in care-si pune toate sperantele: "E unul dintre cei mai interesanti din Romania"

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 12:18 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 12:49Socul zilei in Superliga a fost produs de FC Botosani, care s-a despartit de Liviu Ciobotariu si l-a numit pe Leo Grozavu, asa cum GSP.ro a anuntat in exclusivitate. Din Turcia, patronul Valeriu Iftime a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre decizia lui.La doua zile dupa ce a ajuns in Antalya, pentru cantonamentul de iarna, FC Botosani s-a despartit de Liviu Ciobotariu. ... citește toată știrea