CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA Fanii FCSB s-au speriat: "Iar s-au accidentat?" * GSP a aflat de ce Tanase, Chiriches si Tarnovanu nu au fost in lot in meciul cu Dinamo Kiev

Articol de Sergiu Alexandru, Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 12 ianuarie 2025, 17:40 / Actualizat duminica, 12 ianuarie 2025 19:19Florin Tanase (mijlocas), Stefan Tarnovanu (portar) si Vlad Chiriches (stoper) nu au fost in lotul celor de la FCSB in amicalul cu Dinamo Kiev, al doilea si ultimul pentru campioana Romaniei in cantonamentul din Antalya.Fanii celor de la FCSB s-au speriat in momentul in care au vazut ca Tanase, Tarnovanu si Chiriches nu se afla nici macar pe banca de ... citește toată știrea