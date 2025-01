CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA FCSB, antrenament in efectiv complet * Moment amuzant cu Ngezana in prim plan

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 10:41 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 10:46FCSB isi continua pregatirea in cantonamentul din Antalya. Azi, campioana s-a pregatit in efectiv complet.Jucatorii ros-albastrilor trag tare pentru a fi in cea mai buna forma la reluarea campionatului, avand in vedere ca-i asteapta meciuri complicate, atat in Superliga, cat si in Europa League.Azi, formatia lui Elias Charalambous s-a pregatit in efectiv ... citește toată știrea