CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA Lukas Zima, prima conferinta dupa transferul la FCSB: "Asta am gasit aici" * Ce spune despre duelul cu Tarnovanu

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 09:26 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 09:50Portarul Lukas Zima (31 de ani) a sustinut azi prima conferinta de presa in calitate de jucator al FCSB-ului. Din Antalya, acesta a vorbit despre transfer si planurile pe care le are pentru viitor.Sosit de la Petrolul, acolo unde era titular, Zima este gata sa se lupte pentru un loc in echipa de start cu Stefan Tarnovanu, in cazul in care acesta nu pleaca. ... citește toată știrea