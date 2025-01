CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA Mamadou Thiam i-a comparat pe romani cu englezii si francezii: "Este ceva extraordinar"

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 09:45 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 10:29Mamadou Thiam, 29 de ani, atacantul lui U Cluj, a explicat pentru GSP.ro ce apreciaza cel mai mult la romani, spunand ca se simte "ca acasa" din primul moment in care a ajuns in tara noastra, in 2022.Mamadou Thiam, 29 de ani, este unul dintre atu-urile celor de la U Cluj in lupta pentru play-off, pentru suprematie chiar, in aceasta editie. Una in care ardelenii au fost cel mai ... citește toată știrea