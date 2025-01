CORESPONDENEsA GSP DIN ANTALYA Zeljko Kopic, dupa primul amical al lui Dinamo: "Mai vreau transferuri!" * Ce spune despre contract

Articol de Cristi Preda (foto), Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 18:30 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 19:07Zeljko Kopic a tras concluziile dupa primul amical jucat de Dinamo in Antalya, 1-3 cu FC Zurich.La finalul meciului, antrenorul croat a spus ca apreciaza modul in care elevii sai au jucat in prima repriza, ca inca nu a semnat noul contract, dar ca este aproape si ca isi mai doreste si alte transferuri. Printre numele aflate pe lista lui Dinamo se afla si ... citește toată știrea